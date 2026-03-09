ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владислав Русев: С подфондовете не играем хазарт с...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22435750 www.24chasa.bg

Само 1 победа за България в 5 мача при старта на европейското по борба до 23 г.

2372
Снимка: БФБ

Първите български национали по борба свободен стил постигнаха една победа и допуснаха четири поражения на старта на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия.

Европейският шампион за кадети Калоян Атанасов спечели единствената победа за българите, след като надви с 6:3 Микита Дземчанка от Беларус на осминафиналите на 70 кг. След това българинът загуби с туш срещу Микита Сариев на четвъртфинал, а украинецът може да го изтегли на репешажите с победа срещу молдовеца Александър Гайдарли.

Схватките за определяне на финалистите ще бъдат проведени след 18 часа българско време.

Ник Дойчинов отпадна на 57 кг, след като направи резултатна схватка с Балаж Рач и двамата завършиха 13:13. Унгарецът спечели по критерий и в следващия си двубой отстъпи с 1:4 на Артьом Багиров от Азербайджан.

Айкан Сеид (79 кг) и Андриан Вълканов (97) също отпаднаха на турнира. Утре на тепиха излизат Ердал Галип (61), Петър Петков (74), Радомир Стоянов (86), Сали Салиев (92), Диан Мънев (125).

Снимка: БФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди