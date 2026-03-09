"Лудогорец" би Монтана като гост в Разград, вече е на 6 точки от "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Лудогорец” не срещна никакъв проблем срещу почти сигурния изпадащ “Монтана”. 14-кратните шампиони на България победиха 3:0 в Разград, въпреки че се водеха гости. Срещата трябваше да се играе в Монтана, но заради подмяна на тревното покритие, те домакинстваха в Разград.

Още до почивката хегемона в родния елит реши всичко. Резултатът бе открит от Оливие Вердон в 18-ата мин. Квадво Дуа удвои в 42-ата мин. В добавеното време на първата част дежурния голмайстор за “Лудогорец” Ивайло Чочев се разписа, за да направи резултата класически.

Успехът бе втори пореден за играчите на Пер-Матиас Хьогмо в елита, след като предния кръг бе победен лидерът “Левски”. Шампионите на България са втори в класирането с актив от 50 точки, на 6 от "сините". Левски" обаче по-късно приема "Локо" (Пд).

Следващият мач на “Лудогорец” е срещу ЦСКА, като срещата е в Разград.

След поражението “Монтана” остава закотвен на последното място. Тимът няма успех от септември насам. Отборът на Акис Вавалис е с актив от едва 16 точки.

