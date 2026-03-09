ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещнем ЦСКА

2396
Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо Снимка: Startphoto.bg

С ЦСКА ще играем още пет пъти. Този мач ще бъде различен, всички всички положения. Нямаме търпение да ги срещнем в събота.

Това каза треньорът на "Лудогорец" Пер Матиас Хьогмо след успеха на неговия тим над "Монтана" 3:0. С победата 14-кратните шампиони съкратиха изоставането си от лидера "Левски" на 6 точки в класирането. "Сините" обаче са с мач по-малко.

Следващият мач за първенство за разградчани е именно срещу "червените".

"Има проблеми за Кайо Видал, ще чакаме - ден за ден. Станислав иванов също има проблем, а Нареси е с удар в скулата. Радвам се за Филип Калоч, който свърши добра работа", добави още предводителят на "Лудогорец".

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо

