Треньорът на "Лудогорец": Нямаме търпение да срещнем ЦСКА

С ЦСКА ще играем още пет пъти. Този мач ще бъде различен, всички всички положения. Нямаме търпение да ги срещнем в събота.

Това каза треньорът на "Лудогорец" Пер Матиас Хьогмо след успеха на неговия тим над "Монтана" 3:0. С победата 14-кратните шампиони съкратиха изоставането си от лидера "Левски" на 6 точки в класирането. "Сините" обаче са с мач по-малко.

Следващият мач за първенство за разградчани е именно срещу "червените".

"Има проблеми за Кайо Видал, ще чакаме - ден за ден. Станислав иванов също има проблем, а Нареси е с удар в скулата. Радвам се за Филип Калоч, който свърши добра работа", добави още предводителят на "Лудогорец".