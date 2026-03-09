80 000 лири глоба за Родри заради съмнение в почтеността на рефер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският халф на "Манчестър Сити" Родри беше глобен с 80 000 лири.

След равенството 2:2 във Висшата лига с "Тотнъм" на 1 февруари той обяви: „Спечелихме твърде много и хората не искат да спечелим, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно, не е честно."

От Футболната асоциация на Англия заявиха, че Родри е признал по време на независимо изслушване обвинението, че е действал по неподходящ начин по време на интервю за медиите, като е направил коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или длъжностни лица на мача.

Освен глобата, испанецът, който спечели „Златната топка" за 2024-а, беше предупреден за бъдещото си поведение.