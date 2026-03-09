ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Среща с китайския аромат (Видео)

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22436516 www.24chasa.bg

80 000 лири глоба за Родри заради съмнение в почтеността на рефер

3184
Родри Снимка: Ройтерс

Испанският халф на "Манчестър Сити" Родри беше глобен с 80 000 лири.

След равенството 2:2 във Висшата лига с "Тотнъм" на 1 февруари той обяви: „Спечелихме твърде много и хората не искат да спечелим, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно, не е честно."

От Футболната асоциация на Англия заявиха, че Родри е признал по време на независимо изслушване обвинението, че е действал по неподходящ начин по време на интервю за медиите, като е направил коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или длъжностни лица на мача.

Освен глобата, испанецът, който спечели „Златната топка" за 2024-а, беше предупреден за бъдещото си поведение.

Родри Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди