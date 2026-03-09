Ирак отказва плейоф за световното

Ирак поиска от ФИФА да отложи мача им за плейофа за световното първенство.

Азиатската страна трябва да се изправи срещу победителя от двойката Боливия-Суринам на 31 март в междуконтиненталния плейоф за мондиала това лято. Причината за искането на Ирак е войната в Близкия изток. Заради сраженията там отборът не може да напусне страната. И няма как поне към момента да пътува за Мексико, където трябва да се изиграе решителният мач.

Селекционерът на Ирак пък предлага 2 решения. Едното е обвързано с евентуалния отказ на Иран да участва на мондиала. Ако това се случи, то водената от него страна да вземе директно мястото на персите.

“ФИФА трябва да отмени финалния мач, няма съмнение в това. Все пак Ирак отстрани ОАЕ в квалификациите, не виждам защо се говори, че те ще вземат мястото на Иран, а не ние”, каза Греъм Арлонд.

Другият вариант, който селекционерът на Ирак, предлага е финалният плейоф да се изиграе седмица преди началото на световното.

Засега обаче световната футболна централа не казва нищо по темата. А до плейофите остават две седмици

