ЦСКА почна терен на “Панчарево”

Снимка: ЦСКА

ЦСКА започна с реконструкцията и преместването на последния терен на базата си в “Панчарево”. Този пред ресторанта ще мине по-плътно към горния, за да се отвори място за подпорна стена към бъдещия стадион за втория и третия отбор.

Този терен ще бъде направен от ирландската фирма, която в момента работи на “Българска армия”, за да предложи абсолютно еднакви условия за тренировка и мачове. Това означава хибридна трева, като в натуралната ще бъдат зашити и изкуствени нишки.

През последните години ръководството на “червените” обнови два от трите терена, с които базата разполага.

Още няма дата за стартиране за тоталната реновация на базата, защото се движат документите за промяна в подробния устройствен план, като старото стрелбище трябва да стане стадион, а до него да има нова административна сграда, закрит терен за футбол и други екстри.

В същото време легендарният домакин на ЦСКА бай Добри Димов бе изписан от болница, където бе на изследвания, след като миналата седмица му прилоша. Оказа се, че всичко на 81-годишната легенда е наред и няма никаква опасност за здравето му.

Снимка: ЦСКА

