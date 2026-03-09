Паргов и Вили Вуцов само се напсували, нямало бой

Президентът на “Марек” Иво Паргов и Велислав Вуцов отрекоха да са се сбили на “Стадиона на мира” в Перник по време на мача от Втора лига.

И двамата заявиха, че става въпрос само за размяна на реплики, което преведено от футболен език означава, че просто са се напсували по време на почивката. Категорично не се било стигало до размяна на юмруци.

Вуцов, който е вече звезда в ютюб, след като треньорската му кариера зацикли, редовно ходи на мачове на пернишкия тим, където играе един от синовете му - Петър. Другият - Светльо, пази в “Левски”. Най-големият Иван така и не се реши да се пусне във футбола, поигра баскетбол, но отдавна е извън спорта.

“Миньор” - “Марек” винаги е било едно от дербитата на Югозапада, но навремето и двата тима бяха в елита, а в момента са застрашени на второто ниво на футбола.

Реално в момента целият Югозапад е в невиждана криза, като няма нито един отбор на най-високо ниво в родния футбол, а преди половината Първа лига бе оттам.

