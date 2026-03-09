ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баскетболистките от националния отбор вече тренират в Града на тепетата (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

3524
Женският национален отбор на България по баскетбол вече е в Пловдив

На 11 март ще се изправят срещу националите от Азербайджан

Женският национален отбор на България по баскетбол вече е в Пловдив, където ще проведе подготовката си за следващите два двубоя от квалификациите за Евробаскет 2027.

Селекционерът Таня Гатева събра група от 13 състезателки, които ще защитават българските цветове в предстоящите срещи. В състава на "лъвиците" са Борислава Христова (Атинайкос, Гърция), Гергана Иванова (Роял Касторс Брен, Белгия), Карина Константинова (Келтерн, Германия), Катрин Стоичкова (Ровиго, Италия), Радостина Христова (Монтана 2003), Преслава Колева (Болцано, Италия), Ивана Бонева, Деница Манолова и Димана Костова (Рилски спортист), Валерия Алексиева (Берое Стара Загора), Илияна Георгиева (Батипаля, Италия), Кайла Хилсман (Валенсия, Испания) и Стефани Костович.

Българският тим се представя отлично в група Е на квалификациите, като до момента има пълен актив от три победи.

Следващите две срещи на националките ще се проведат именно под тепетата. На 11 март българките ще се изправят срещу Женски национален отбор по баскетбол на Азербайджан, а на 14 март съперник ще бъде Женски национален отбор по баскетбол на Украйна. И двата двубоя започват от 19 часа в Зала Колодрума.

Организаторите са подготвили и жест към най-младите фенове – входът за деца до 12 години е свободен, както и за всички подрастващи, които тренират в баскетболните школи на Пловдив.

