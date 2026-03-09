Дузпа остави “Левски” на 9 точки пред “Лудогорец”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С гол от дузпа “Левски” запази преднината си от 9 точки пред “Лудогорец”. “Сините” с кански мъки победиха 1:0 “Локо” (Пд), който миналия кръг падна катастрофално 0:5 от ЦСКА 1948.

На “Герена” продукцията на Хулио Веласкес бе доста под нивото си. И само благодарение на грешката на Мартин Русков, който препъна в наказателното поле Око-Флекс в края на мача, и респективно получиха дузпа, “сините” спечелиха. 11-метровият удар бе реализиран от Евертол Бала.

С успеха столичани събраха 59 точки. И продължават победната си серия на “Герена”, където за цял сезон имат само един равен, който бе срещу “Лудогорец”.

Иначе “сините” си върнаха на “Локо” за загубата от пловдивчани през есента на “Лаута”.

Дебют със синята фланелка в срещат направи последният нов на “Герена” Стипе Вуликич.

Иначе през първата част играчите на Хулио Веласкес бяха по-активни, но така и не откриха резултата. Втората отново играчите в синьо натискаха, но чисто положение не създадоха.

“Локо” остава на 6-о място с 35 точки.