Веласкес: Неуважение е "Монтана" - "Лудогорец" да е в Разград

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че победата над „Локомотив" (Пловдив) 1:0 с дузпа в 89-ата мин, вкарана от Евертон Бала, е една от най-важните в първенството дотук.

„Искаше ми се да бием 20:0 в началото на срещата, но нека да уважаваме противниците. Те са отбор, който завърши наравно с 14-кратния носител на шампионската титла ("Лудогорец"). Не играхме срещу кой да е отбор. Без съмнение днес беше една от най-важните победи в първенството. Имат невероятна заслуга момчетата за победата. Тя беше най-важна, след като в предния кръг бяхме загубили незаслужено. Считам, че последния мач заслужавахме равенството.

Не е лесно да го преглътнеш, да се събереш отново и да имаш възможността да се върнеш още следващия мач на пътя на победите. Оттук-насетне играчите извършиха изключителна работа. Не беше лесно предвид обстоятелствата да изиграем мача днес. Без съмнение заслужавахме победата от първата до последната минута. Като че ли ни липсваше по-добре да се представим в моментите, когато притежавахме топката. Този е онези мачове, в които трябва да вкараш първия гол, за да може противника да се отвори.

Това, което ни липсваше е да играем по-бързо, да вадим топката към фланговете, да не повтаряме пасове в една и съща зона. Имахме обаче ситуации за гол. Създавахме положения през второто полувреме. Играчите разбраха добре какво трябва да направят в този мач. Разбира се, налагаше се да поемат определен риск, защото този начин на игра можеше да доведе до доста контраатаки. Накрая бяхме възнаградени. Благодарен съм на момчетата, както и на публиката. Още един ден, в който нашите привърженици ни придадоха необходимия импулс", започна анализа си за мача Веласкес.

„На първо място считам, че виждате пред какво бяхме изправени преди този мач. Именно затова толкова висока оценка поставям на футболистите. Това е тенденцията – да говорим за заслугите на собствения отбор. Но да признаем, че има и противник срещу нас, който се защитава добре, затваря пространствата. В този спорт винаги е по-трудно да изграждаш, отколкото да рушиш. Тъй като има различни фази тази среща, именно затова толкова е скъпа победата и начина, по който я постигнахме. Ясно е, че много ми се искаше да притежаваме топката и да стоим в тази фаза, но не е лесно. Не е само заради нашия отбор, но и заради противника", продължи испанският специалист.

„Знаете, че обичам да говоря за колектива, за отбора, не индивидуално. Карлос, Асен, Стипе – това са добрите примери. Независимо колко играят, те тренират по невероятен начин и това им помага да играят страхотно, когато получат шанс. Щастлив съм за тях и за това, че вярват до последната минута. Говорейки за типичен нападател футболът доста се промени. В интервюто веднага след мача казах, че ПСЖ спечелиха Шампионска лига без да играят с типичен нападател. Стараем се да изглеждаме по най-добрия начин на терена спрямо това, с което разполагаме. Разчитам на всички, които са футболисти на „Левски". Вече обясних как функционираме спрямо трансферите и всичко останало. Ако бяхме загубили днес нямаше да си позволя този коментар, но заради уважението към себе си и отговорността към професията, която работя и от уважение към моя клуб и футболисти, служители и привърженици на „Левски".

За всички, които работим 24/7, за да дадем най-доброто. Уважаваме всяка една ситуация. На мен ми се струва липса на каквото и да е уважение днешният мач „Монтана" – „Лудогорец" да се играе на стадиона на „Лудогорец" (монтанчани домакинстваха там заради ремонт на своя терен). Ако не споделя нещо по темата няма да покажа уважение към моя клуб, към моите футболисти и фенове. Казвайки това с ясното съзнание, че независимо кой спечели първенството аз със сигурност ще ги поздравя.

И ако този мач се беше играл на неутрален терен, „Лудогорец" може да бие 10:0. Не е въпрос на резултат и не става въпрос да се разберат двата отбора да играят на даден стадион. В мига, в който този стадион принадлежи на съперника, да играеш домакин там, ми се струва липса на уважение към всички, които участват в това първенство. Ако искаме да има израстване на структурно ниво, този род ситуации не са най-добрият пример. Считам, че нещо, което не е справедливо, аз съм този има гласност и трябва да го споделя", завърши Веласкес.