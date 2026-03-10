ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светослав Дяков вече не е част от "Пирин"

3840
Светослав Дяков

Бившият капитан на България и "Лудогорец" Светослав Дяков официално вече не е част от втородивизионния "Пирин" (Благоевград), чийто изпълнителен директор бе. Той е юноша на традиционния ни клуб.

„Официално вече не съм изпълнителен директор на "Пирин"! 14 месеца работа и повече от 2 месеца, в които помогнах за плавното предаване на цялата информация и нужните документи.

Благодаря на Георги Спасов и Милен Стефанов за доверието, което имаха да управлявам парите им, могат да са сигурни, че всяка стотинка е отивала по предназначение. Страхотни момчета, които почти самостоятелно държаха жив професионалния футбол и ДЮШ. Футболът има нужда от хора като вас!

Най- голямата ми гордост е, че нито за секунда не предадох ценностите си. Винаги "Пирин" и футболът беше на първо място, без абсолютни никакви лични интереси. Не, че нямаше доста опити за "другото". Работих отлично със страхотни колеги на всички нива. Успех на момчетата и ще се видим на стадиона", написа Дяков в инстаграм.

Светослав Дяков

