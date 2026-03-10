Най-скъпият българин Илия Груев вдигна до 12 млн. евро цената си

Илия Груев определено успява с представянето си да осребри своя първи сезон в най-силното първенство на света - Висшата лига, в която играе за “Лийдс”.

В понеделник авторитетният и признат навсякъде за меродавен сайт transfermarkt направи поредна актуализация на цените на футболистите в английския елит.

За Груев отново промяна нагоре. Най-скъпият българин вече струва 12 млн. евро. Точно преди 3 месеца - на 9 декември миналата година, 25-годишният дефанзивен халф оглави класацията за наши играчи с най-висока пазарна стойност, дръпвайки до 9 млн. Новата ставка на Груев означава, че за всеки един от тези месеци той е вдигал цената си с 1 млн.

От началото на 2026-а мениджърът на “Лийдс” Даниел Фарке пусна Илия титуляр във всеки един от 11-те мача на тима си във Висшата лига. Това със сигурност е оказало влияние върху актуализацията, направена от transfermarkt.

В тези двубои Груев благодарение на усета си и погледа върху играта се стараеше (много често успешно) да прави това, което умее най-добре - да е там, където може да се появят пробойни към защитата и да са опита да ги предотврати.

Също така да пресира съперника, за го накара да греши, да участва при изнасянето на топката, осигурявайки контрол с точните си пасове и да пробва да е полезен в офанзивен план. Напоследък му се удаде с 3 асистенции.

Разбира се, нещата невинаги се получават, но до момента Фарке не мърда национала ни от стартовия състав.

Общо през този сезон цената на Илия се вдига за 3-и път. Опорният полузащитник стартира кампанията със ставка 5 млн. През октомври тя стигна 8 млн. (тогава се изравни на върха с Кирил Десподов), а преди 3 месеца - 9 млн.

В момента втори след Груев за България с цена 6 млн. е Десподов (ПАОК, Гър). На трето място с по 3,5 млн. са Филип Кръстев (“Гьозтепе”, Тур) и Марин Петков (“Ал Таавун”, С. Арабия).