Световен вицешампион с България номиниран за диагонал №1 във Франция

3336

Световният вицешампион с България Венислав Антов бе номиниран за диагонал номер 1 в редовния сезон на френския волейболен елит.

21-годишният национал допринася постоянно за доброто представяне на своя "Туркоан". Тимът му заема третата позиция 2 кръга преди края на редовния сезон с 18 победи, 6 загуби и 50 точки. Първи и втори са шампионът "Тур" (20, 4, 59,) и "Монпелие" (19, 5, 54).

В 24-те срещи Антов е записал общо 475 точки, което прави близо 20 на мач, и е на трето място при реализаторите.

№1 с 533 е Ник Муянович от "Тур", а Давид Дулски ("Ница") има 477.

