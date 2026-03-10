ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предимно слънчево време с вятър ни очаква на 10 ма...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22438147 www.24chasa.bg

Григор Димитров ще играе в римски амфитеатър

4352
Григор Димитров Снимка/АТП

Григор Димитров ще разнообрази програмата си след американските турнири с участие в мачове с авангарден регламент.

Всъщност най-добрият български тенисист ще трябва да си спомни какво е да играеш в UTS (Ultimate Tennis Showdown), измислени да компенсират липсата на състезания по време на принудителната пауза заради коронавируса преди години.

Турнирът в Ним (Фр) е на 3-4 април и според жребия Димитров трябва да срещне Феликс Оже-Алиасим (Кан). Другитге двойки са Андрей Рубльов (Рус) - Алехандро Давидович Фокина (Исп), Каспер Рууд (Нор) - Карен Хачанов (Рус) и Александър Бублик (Каз) - Юго Юмбер от домакините.

Двубоите ще се състоят на изключителн интересно място - Арена Ним, която е най-добре запазеният римски амфитеатър. Дълъг е 133 и широк 101 метра и е строен малко след Колизеума.

Всеки мач на UTS се състои от 4 части по 8 минути, като при равенство се добавя време за “внезапна смърт”. Първият тенисист, който вземе три четвърти, печели двубоя. При 2:2 к се играе допълнителна четвърт, в която две поредни точки носят крайния успех. Тенисистите нямат право на загрявка и започват мача веднага след стъпването си на корта. Във всяка четвърт съперниците изпълняват сервис в две поредни точки, но имат право само на един начален удар за всяко разиграване. Грешка означава загуба на точката.

Григор Димитров Снимка/АТП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди