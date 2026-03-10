ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев: 141 млн. евро европейско финансиране за е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22438602 www.24chasa.bg

Анчелоти тръгнал да гледа Неймар на стадиона, той обаче е контузен

664
Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.

Неймар ще пропусне мача на "Сантос" от бразилското първенство срещу "Мирасол" във вторник поради продължителна мускулна умора, което ще нанесе нов удар върху надеждите на нападателя да се върне в състава на Бразилия за световното първенство.

От "Сантос" обявиха, че отсъствието на Неймар е предпазна мярка, но моментът е особено неподходящ, тъй като селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти бе организирал пътуване от Рио де Жанейро до Сао Пауло, за да гледа 34-годишния футболист от ложата на стадиона.

Италианският треньор заяви, че ще избере само играчи, които са напълно здрави. Пропускането на срещата може да струва на Неймар място в националния отбор, който ще бъде обявен на 16 март за приятелските мачове срещу Франция и Хърватия на 26 и 31 март.

Неймар, голмайстор номер 1 на Бразилия за всички времена със 79 попадения в 128 двубоя, не е играл за страната си от октомври 2023-а.

Неймар Снимка: Facebook/Neymar Jr.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди