Анчелоти тръгнал да гледа Неймар на стадиона, той обаче е контузен

Неймар ще пропусне мача на "Сантос" от бразилското първенство срещу "Мирасол" във вторник поради продължителна мускулна умора, което ще нанесе нов удар върху надеждите на нападателя да се върне в състава на Бразилия за световното първенство.

От "Сантос" обявиха, че отсъствието на Неймар е предпазна мярка, но моментът е особено неподходящ, тъй като селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти бе организирал пътуване от Рио де Жанейро до Сао Пауло, за да гледа 34-годишния футболист от ложата на стадиона.

Италианският треньор заяви, че ще избере само играчи, които са напълно здрави. Пропускането на срещата може да струва на Неймар място в националния отбор, който ще бъде обявен на 16 март за приятелските мачове срещу Франция и Хърватия на 26 и 31 март.

Неймар, голмайстор номер 1 на Бразилия за всички времена със 79 попадения в 128 двубоя, не е играл за страната си от октомври 2023-а.