Гимнастикът Давид Иванов посвети историческия успех на мама

Златен медал за България на световната купа по спортна гимнастика в Баку спечели Давид Иванов, след като триумфира на кон с гривни, оставяйки зад себе си олимпийския вицешампион Нариман Курбанов от Казахстан.

Титлата е първа за България на този уред от световната купа, както и в кариерата на 18-годишния Иванов, който живее и тренира в Англия.

„В момента се чувствам много щастлив. Работих много здраво, за да покажа това съчетание. В Котбус имах малко проблем, но сега съм радостен, че успях да го изиграя правилно", сподели талантливият ни състезател специално за БНР.

Иванов влезе с пети резултат в квалификацията, а оценката му за трудност във финала беше 6, което е повишение спрямо квалификационното изпълнение.

„В първото изпълнение бях по-притеснен и на един елемент спрях, защото не беше на правилното място. Във финала успях да го направя както трябва и получих пълната трудност", обясни гимнастикът.

На въпроса какво е усещането да остави зад себе си утвърдени имена в спортната гимнастика, Иванов каза:

„Не мисля, че съм по-добър от тях. Просто беше моят ден и си направих моята работа. След като видях оценката, разбрах, че съм на първа позиция. Господ беше с мен и това ми помогна."

Талантливият ни състезател посвети медала на своя треньор и на майка си:

„Треньорът ми винаги вярва в мен, а майка ми прави всичко, за да имам възможност да се състезавам. Вече успях да го направя."

Иванов планира да продължи подготовката си:

„Няма да спирам да се подготвям. Винаги работя над съчетанията си и се надявам да съм още по-подготвен физически и психически за следващите състезания."

Брат му също го поздравил за успеха с кратко „Браво".

„Все още не осъзнавам напълно какво постигнах. Много съм щастлив и вярвам, че Господ беше с мен", добави гимнастикът.