През сезона - 8 дузпи за "Левски", и само 2 против "сините"

"Левски" е отборът, получил най-много дузпи през този сезон. Това сочи справка в статистиката. Столичани, които са лидери в класирането с 9 точки аванс пред втория "Лудогорец", са изпълнили цели 8 наказателни удара. И интересното е, че нямат пропуск.

Претендентите на "сините" за титлата - 14-кратните шампиони от Разград и двете ЦСКА-та, са далеч по наказателните удари на "сините". Хегемонът е получил 5 дузпи през този сезон, като е реализирал 4 от тях. В полза на ЦСКА са отсъдени 6 11-метрови удара, но "червените" вкарват само 4. При ЦСКА 1948 съотношението е 4 получени, 3 реализирани.

Факт е обаче, че "сините" играят най-доминиращия футбол през този сезон. Това е видно и от статистиката, която е красноречива - "Левски" създава най-много положения пред вратата на съперника, реализира най-много голове, има най-много центрирания в полето на противника и т.н. Отделно играчите на Хулио Веласкес са доста експлозивни и често с лекота преминават през съперниците. Все предпоставки за нарушения в наказателно поле.

Последната дузпа, която "Левски" получи обаче разбуни духовете. В понеделник именно чрез 11-метров удар "сините" спечелиха 1:0 над "Локо" (Пд), а отприщи вълна от коментари. Изказаха се знайни и незнайни войни, бивши и настоящи имена от футбола ни. Но всеки казва това, което вижда. Или това, което иска да вижда. Нормално. За едните дузпа е очевидна. За други това е поредното бутане на "Левски" към титлата. Имало ли е дузпа, или не за "сините", обаче оставаме на специалистите да обяснят.

Иначе още в първия кръг столичани получават два наказателните удара. При старта на сезона Марин Петков и Мустафа Сангаре са точни от бялата точка при гръмкото 5:0 над "Монтана".

Втория кръг за "Левски" отново е отсъдена дузпа. Тя идва при резултат 1:1 срещу "Септември", а Мустафа Сангаре реализира, за да донесе успеха на "сините".

Следващото изпълнение за столичани от бялата точка идва чак в 16-ия кръг. Отново националът на Мали е зад топката и я праща в мрежата на "Монтана", за да фиксира крайния резултат - 5:1.

3 кръга по-късно "сините" пак получават дузпа. Тя е отсъдена в гостуването на "Спартак" (Варна) при резултат 1:0 за столичани. Евертон Бала този път се нагърбва с изпълнението и бележи. А иначе крайният резултат е 3:1.

Повече дузпи за лидерите в класирането до края на 2025 г. няма. В 6-е изиграни двубоя от кампанията до момента през новата година, "сините" получават още 3 дузпи. Евертон Бала прави 2:0 от бялата точка срещу "Ботев" (Пд) на "Герена", а малко по-късно Бурас оформя крайното 3:0. При важния успех 4:3 над "Локо" Сф) отново бразилецът е точен за "сините", като с гола си прави резултата 4:2.

И така стигаме до последната засега дузпа в полза на "сините", дошла в понеделник вечерта срещу "Локо" (Пд). В края на срещата, вървяща към нулево равенство, в наказателното поле Армстронг Око-Флекс е съборен от Мартин Русков, а съдията Димитър Димитров без да се колебае отсъжда 11-метров удар, който Бала реализира.

Срещу "сините" пък са дадени 2 дузпи. Иван Коконов от "Монтана" не успя да преодолее Светослав Вуцов в първия кръг на кампанията.

Анте Аралица от "Локо" (Сф) също бе спрян на 1 март тази година от стража, който се отказа временно от националния отбор.