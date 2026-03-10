Инфантино: Билетите за световното са 7 млн., а има 500 млн. заявки

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е убеден, че световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято ще пожъне огромен успех.

„Световното първенство ще бъде фантастично, феноменално. Само за 4 седмици получихме над 500 милиона заявки за билети. Това е нещо невероятно. Разполагаме с почти 7 милиона билета, но 500 милиона запитвания, такова нещо не се е случвало никога нито в историята на ФИФА, нито в историята на която и да е организация изобщо.

За 77 от общо 104 мача са получени повече от милион заявки за билети, а за останалите нивата са сходни. Част от билетите държим в резерв, за да видим как ще се развие турнирът, както и за финалните дни. Всички стадиони ще бъдат пълни, това ще бъде абсолютен празник.

Това ще бъде първото световно първенство с 48 отбора, 104 мача, в 16 града и три държави, очаква ни нещо колосално. Това е повече от турнир, повече от спортно състезание, това е социално явление, което ще накара целия свят да спре и да го проследи", заяви Инфантино.