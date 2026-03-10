ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Байерн" предлага по-висока заплата на Хари Кейн

2676
Хари Кейн Снимка: Ройтерс

„Байерн" започна разговори за нов договор за нападателя Хари Кейн.

Според информация на "Билд" германският гранд е готов да предложи на 32-годишния капитан на Англия увеличение на заплатата, за да удължат настоящия му контракт, който е валиден до 2027 г.

Генералният директор Ян-Кристиан Дресен, който реализира трансфера на Кейн през 2023 г., е започнал предварителни преговори със семейството на нападателя.

През този сезон Кейн има изиграни 24 мача в Бундеслигата, в които е отбелязал 30 гола и е направил 5 асистенции.

Неофициално брутната му заплата в момента е 25 млн. евро на година.

