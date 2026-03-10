Сериозни проблеми пред Веласкес

С наближаването до развръзката в родния елит, проблемите пред треньора на “Левски” Хулио Веласкес стават все повече. От една страна, испанският предводител на “сините” остана без Мустафа Сангаре. А с всеки изминал мач част от основните му играчи са по-близо до наказание. И то с момент, когато титлата за столичани може и да се изпари.

Картонът, който получи срещу “Локо” (Пд), бе 4-и за титулярния страж на столичани Светослав Вуцов. Един от най-добрите вратари у нас е несменяем под рамката. Но при още едно официално предупреждение ще трябва принудително да почива. С оглед на програмата на “сините” Вуцов има къде да си изкара един жълт картон, за да почива, преди да са дошли най-важните мачове - в последния кръг от редовния сезон срещу ЦСКА, както и в плейофите.

Със същия брой официални предупреждения е и Оливер Камдем. Тоест и той трябва да бъде много внимателен или пък да си изкара картон в края на някой мач, за да почива в следващия.

Най-тежка обаче е ситуацията при Майкон. Бранителят, който често е използван от Веласкес и като дефанзивен халф, е със седем жълти картона. Ако той получи още 2, то “сините” ще бъдат без един от най-постоянните си играчи за цели 2 мача. И тук идва лошото и проблематичното, защото Майкон е може би най-важният футболист в състава на испанския предводител.

С по три официални предупреждения в синия лагер за и още двама основни играчи - Акрам Бурас и Гашпер Търдин.