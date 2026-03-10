"Локо" (Пд) с гневна декларация за дузпата на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локомотив" (Пловдив) излезе с гневна позиция след вчерашния мач с "Левски", загубен 0:1 на "Герена". От клуба имат сериозни претенции към съдийството, най-вече заради отсъдената дузпа за "сините" в края на срещата. Именно след нея столичани поведоха в резултата.

Ето какво написаха от "Локо":

Измина поредната среща на "Локомотив", след която основната тема на разговор отново се оказа съдийските решения, а не представянето на двата отбора на терена. За съжаление, през настоящия сезон това все по-често се превръща в притеснителна тенденция.

"ПФК Локомотив" (Пловдив) настоява за ясни отговори на редица въпроси, възникнали след последния двубой с "Левски":

Защо главният съдия Димитър Димитров не бе извикан да прегледа повторение на решаващата ситуация, случила се в заключителните минути на срещата?

Защо изпълнението на дузпата не бе повторено, при положение че играч на "Левски" навлиза в наказателното поле преди удара?

И на последно място – има ли изобщо основания за отсъждане на наказателен удар в тази ситуация?

"ПФК Локомотив" (Пловдив) заявява категорично, че не желае Димитър Димитров да ръководи повече срещи с участието на нашия отбор!

За съжаление, това не е изолиран случай. "Локомотив" твърде често се оказва ощетен от съдийски решения, а при мачовете на „черно-белите" се създава усещане за прилагане на двоен стандарт. Бърза справка показва, че Съдийската комисия към БФС публично призна грешки в следните срещи:

"Спартак" – "Локомотив" – неправомерно изгонване на Тодор Павлов

"Локомотив" – "Лудогорец "– несъществуващ директен червен картон за Ивайло Иванов

"Локомотив" – "Спартак" – невдигнат червен картон на Ангел Грънчов за удар без топка срещу Лукас Риян

Към този списък могат да бъдат добавени и редица други „по-леки" ситуации, които системно се отсъждат в ущърб на „черно-белите".

Бихме искали да обърнем сериозно внимание и на начина, по който се изготвя програмата от страна на Спортно-техническата комисия към БФС, съвместно с Нова Броудкастинг Груп. Вчера Локомотив закри 25-ия кръг на Първа лига, а още в петък открива следващия 26-ти кръг. След гостуването ни на "Лудогорец" и дългото нощно пътуване от Разград до Пловдив, нашият отбор разполагаше с три дни по-малко за възстановяване и подготовка в сравнение със следващия ни съперник тогава – ЦСКА 1948.

Допълнително недоумение буди фактът, че три поредни срещи на Локомотив са насрочени в делнични дни. Считаме за редно да бъде даден отговор на въпроса това нормална практика ли е и доколко подобно разпределение е справедливо както към клуба, така и към неговите привърженици. Началните часове също са много "удобни" за нашите фенове – 15:45 и 16:45. В работни дни! Сериозно ли е това, при положение, че "Локомотив" е един от отборите с най-голяма фенска маса в България? Или има скрит умисъл в тези действия?

"ПФК Локомотив" (Пловдив) очаква ясни действия, повече професионализъм и еднакъв стандарт към всички участници в първенството, защото българският футбол има нужда от честна игра, а нашият клуб – от уважение и справедливост на терена.