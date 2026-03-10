Кабаков с наряд в Лигата на Конференциите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Георги Кабаков ще ръководи мач от 1/8-финалите в Лига на Конференциите. Родният съдия е изпратен на срещата "Фиорентина" и "Ракув" (Ченстохова). Мачът е на 12-и март (четвъртък) от 22:00 часа на стадион „Артемио Франки".

Помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев.

Радослав Гидженов ще бъде четвърти съдия, а отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са българи. Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР-съдия.

През сезон 2025/26 Кабаков има шест мача в Лига Европа, от които три в груповата фаза.