Оперираха бразилец от "Реал"

Крилото на испанския гранд "Реал" (М) Родриго претърпя успешна операция, съобщиха от клуба.

24-годишният бразилски национал получи разкъсване в предните кръстни връзки и менискуса на дясното коляно при загубата с 0:1 от "Хетафе" на 2 март.

„Родриго претърпя успешна операция на предната кръстна връзка и външния менискус на десния си крак. Операцията беше извършена от д-р Мануел Лейес под наблюдението на медицинските служби на Реал Мадрид. Родриго ще започне рехабилитацията си в следващите дни", написаха от "Реал".

Контузени при мадридчани са още защитниците Едер Милитао, Дейвид Алаба и Алваро Карерас, както и Дани Себайос, Джуд Белингам и Килиан Мбапе.