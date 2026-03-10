Везенков няма да играе в Париж, под въпрос е за Монако

Баскетболният ни ас Александър Везенков няма да играе за гръцкия гранд "Олимпиакос" в днешното гостуване на "Париж Баскет" в Евролигата и е под въпрос за визитата на "Монако" в четвъртък.

30-годишният българин пътува за Франция с отбора, но явно още не е напълно възстановен от продължителна контузия в гърба. Това ще бъде трети пореден пропуснат мач в Евролигата за него. През този сезон в турнира той отбелязва средно по 19,3 точки и 6,9 борби в 27 мача като титуляр.

Към момента "Олимпиакос" е трети във временното класиране в елитната европейска надпревара с актив от 19 победи и 10 загуби.