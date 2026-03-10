Нови 5 загуби за България на европейското по борба в Зренянин

Българските национали допуснаха пет поражения във втория ден на европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия, като четирима от тях запазват шансове за класиране на репешажи. В първия ден загубите бяха 4

Петър Петков загуби с 0:11 срещу Магомед Байтукаев, който по-късно надви със същия резултат арменеца Григор Чолакян и се класира на днешните полуфинали на 74 кг свободен стил. Руснакът може да изтегли българина на репешаж за бронзово отличие, ако запише още една победа. Али Цокаев от Азербайджан пък тушира Сали Салиев и на четвъртфиналите на 92 кг надделя с 11:0 срещу Княз Ибоян.

Радомир Стоянов записа точки, но загуби с 4:8 срещу руснака Бозигит Исламгереев, който ще се достигна финалната четворка на 86 кг. Ердал Галип пък започна от четвъртфиналите на 61 кг, където обаче загуби с 1:1 по критерий от арменеца Левик Микайелян.

Диан Мънев приключи с еврофиналите, след като отстъпи с 1:12 на унгареца Милан Гелен в квалификациите на 125 кг.

В същото време от федерацията съобщиха, че са погасили стари задължения към държавния бюджет, установени с ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), издаден заради финансовата дейност на предходното ръководство на федерацията.

Ревизионният акт с № Р-22221025000-203-092-001 от 10.10.2025 г. е свързан с изплащани през 2022 г. възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения.

"На 9 март 2026 г. БФ Борба преведе към НАП дължимата сума в размер на малко над 72 000 евро, с което задължението към държавния бюджет е изцяло погасено. Средствата за плащането са осигурени по проект към Министерството на младежта и спорта, предназначен за олимпийска подготовка.

Ръководството на федерацията изразява голямото си съжаление, че вместо да бъдат насочени към пълноценната подготовка на българските олимпийци в борбата, тези средства е трябвало да покрият задължения, които са резултат от непрозрачните финансови практики на предходното ръководство на федерацията. В същото време сегашните ръководители на БФ Борба са категорични, че ще продължат да работят за финансова дисциплина, прозрачност и стриктно спазване на нормативните изисквания в дейността на организацията", написаха от централата.