Експерти предричат Никола Цолов да кара във Формула 1 до две години

Експерти предричат Никола Цолов да стане част от Формула 1 в рамщите на две години. Българинът вече е сред фаворитите за титлата във Формула 2, след като спечели първото състезание в Австралия. Цолов е и в карето с основни кандидати за Ф1

19-годишният Цолов започна сезона като номер 8 по ставки на букмейкърите за шампионска титла във Формула 2, сега е вече №4,

Големият фаворит за титлата остава Рафаел Камара (бразилец, кара за "Invicta Racing"), който стана шампион на Ф3 през миналия сезон.

Според специализираното издание "The Race", българинът скоро може да е част от Формула 1.

Другите спрягани имена са на Колтън Херта (25-годишен, американец, кара за "Hitech"), Рафа Камара (Бразилия, 20 г., "Invicta") и Алекс Дън (Ирландия, 20 г., "Rodin").

19-годишният Цолов е най-младият сред тях. Ето какво пише изданието за него:

"Когато говорим за потенциални пилоти на ниво Формула 1, няма как да подминем една от големите надежди на "Ред Бул". Той бе най-големият съперник на Камара миналия сезон във Ф3, а сега погледите са насочени към него на второто ниво, след като вече спечели първото Гран при в Австралия.

Той е на правилното място за развитието му. "Ред Бул" дава време и пълна подкрепа на младите таланти в моторните спортове, а представянията им се анализират под лупа. Ако се справя добре, Цолов ще бъде в полезрението за промоция съвсем скоро, може би до 2 години".