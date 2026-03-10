БФС: Имаше дузпа за "Левски" срещу "Локо" (Пд)

Имаше дузпа за "Левски" срещу "Локо" (Пд).

В това са убедени от БФС. В традиционната си рубрика "На фокус" от централата излязоха с коментари по горещите теми след изминалия кръг. Разбира се, най-голям шум се вдигна на дербито между "Левски" и "Локо" (Пд), където "сините" спечелиха 1:0 след дузпа в края на мача. Именно 11-метровият наказателен удар отприщи вълна от коментира дали е бил отсъден правилно.

"В момента, в който Армстронг Око-Флекс вече е дълбоко в наказателното поле на противника, а топката е в краката му, прави залъгващо движение с десния крак, така че да спечели предимство и да не даде шанс на друг защитник, с номер 23, да играе с нея. В нито един момент номер 23 не докосва топката - напротив, левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в синьо.

Вследствие на контакта и двамата футболисти падат на тревното покритие, а главният съдия, който е на перфектната позиция, за да прочете играта, отсъжда наказателен удар в полза на синия тим. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле.

ВАР също преглежда детайлно всяка една гледна точка и намира ясни доказателства за правотата на решението на терен. Ако това нарушение обаче не бе отсъдено в реално време, то тук би следвало да има задължителна ВАР намеса с он-фийлд ревю за потенциално пропуснат наказателен удар", казват от БФС в своя анализ.