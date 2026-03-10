ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Началникът на силите „Кудс" на Иран e eкзекутиран ...

"Левски" представи новия си нападател

"Левски" привлече нападателя Марко Дуганджич, обявиха от клуба. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/2026.

Трансферът на Дуганджич, който подписа с "Левски" за 4 месеца, идва "на пожар", тъй като Мустафа Сангаре получи тежка контузия и ще отсъства от игра за около 2 месеца. Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в "Осиек" (Хърватия). Юноша на местния „Осие, като преминава през всички юношески формации на клуба. Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола.

