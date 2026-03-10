ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обществени поръчки и еврофондове - ЕК натиска пари...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22444686 www.24chasa.bg

Войната остави боса на ПСЖ в Доха, пропуска от 1/8-финала с “Челси”

2856
СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на “Пари Сен Жермен” Насер ал Хелайфи за първи път от много време насам ще пропусне среща на клуба си от Шампионската лига. Тази вечер носителят на трофея излиза в първи 1/8-финален двубой срещу “Челси”. Въпреки че мачът е в Париж, Ал Хелайфи няма да е на трибуните. Причината - босът на парижани е блокиран в Доха. И заради войната в Близкия изток не може да напусне страната, пише “Екип”. Босът на “Пари Сен Жермен” от няколко седмици е в размирната зона. И търси начин да се прибере. Но дори и той към момента не може да се измъкне от капана със затвореното въздушно пространство.

В същото време голямата звезда на “Реал” (М) Килиан Мбапе може да пропусне и втория мач на тима срещу “Манчестър Сити”. Довечера мадридчани посрещат отбора на Пеп Гуардиола. А реваншът е след седмица в Манчестър. Още преди седмици бе ясно, че Мбапе няма да е на разположение на “Реал” за първия мач, като надеждите бяха, че той ще бъде възстановен от контузията си за втория. Уви, френският ас на мадридчани обаче няма да е готов. И 99% ще изпусне и втория епизод от сблъсъка.

Иначе голямата звезда на “Сити” Ерлинг Холанд ще излезе на “Бернабеу” тази вечер. Головата машина на Пеп Гуардиола имаше травма, но вече е напълно готов за игра. Гуардиола е наказан и ще бъде сменен от помощника си Райндерс, прекарал 8 г. в “Ливърпул” с Юрген Клоп.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди