Войната остави боса на ПСЖ в Доха, пропуска от 1/8-финала с “Челси”

Президентът на “Пари Сен Жермен” Насер ал Хелайфи за първи път от много време насам ще пропусне среща на клуба си от Шампионската лига. Тази вечер носителят на трофея излиза в първи 1/8-финален двубой срещу “Челси”. Въпреки че мачът е в Париж, Ал Хелайфи няма да е на трибуните. Причината - босът на парижани е блокиран в Доха. И заради войната в Близкия изток не може да напусне страната, пише “Екип”. Босът на “Пари Сен Жермен” от няколко седмици е в размирната зона. И търси начин да се прибере. Но дори и той към момента не може да се измъкне от капана със затвореното въздушно пространство.

В същото време голямата звезда на “Реал” (М) Килиан Мбапе може да пропусне и втория мач на тима срещу “Манчестър Сити”. Довечера мадридчани посрещат отбора на Пеп Гуардиола. А реваншът е след седмица в Манчестър. Още преди седмици бе ясно, че Мбапе няма да е на разположение на “Реал” за първия мач, като надеждите бяха, че той ще бъде възстановен от контузията си за втория. Уви, френският ас на мадридчани обаче няма да е готов. И 99% ще изпусне и втория епизод от сблъсъка.

Иначе голямата звезда на “Сити” Ерлинг Холанд ще излезе на “Бернабеу” тази вечер. Головата машина на Пеп Гуардиола имаше травма, но вече е напълно готов за игра. Гуардиола е наказан и ще бъде сменен от помощника си Райндерс, прекарал 8 г. в “Ливърпул” с Юрген Клоп.

