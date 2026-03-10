3-ма българи ще се борят в репешажите на европейското в Сърбия

Българските национали Ердал Галип, Радомир Стоянов и Сали Салиев ще се борят на репешажите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Зренянин, Сърбия. Те са последните родни представители в свободния стил, а утре започват жените с Несрин Сюлейманова, Виктория Бойнова и Ванеса Георгиева.

Ердал Галип отпадна на четвъртфиналите на 61 кг по критерий срещу арменеца Левик Микайелян, който достигна схватка за златото и изпрати българина на репешаж. Той ще се бори срещу молдовеца Василе Марку, а при победа ще срещне турчина Толга Йозбек в схватка за бронзово отличие.

Радомир Стоянов загуби на 86 кг от още един финалист - Бозигит Исламгереев от Русия, който го изтегли на репешаж с Васиф Худиев от Азербайджан. Българският национал ще срещне утре френския национал Рахим Магамадов. Сали Салиев бе туширан на осминафинал на 92 кг от Али Цокаев от Азербайджан и в сряда ще се бори с Княз Ибоян.

Турнирът в Сърбия приключи за Петър Петров на 74 кг и Диан Мънев на 125 кг.