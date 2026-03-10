ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестри Стоеви с убедителен старт в Базел

Европейските шампионки на двойки в бадминтона Габриела Стоева и Стефани Стоева стартираха с победа на турнира от сериите World Tour Super 30 в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под номер 5 в схемата, спечелиха убедително срещу Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия) с 21:15, 21:9 за 30 минути на корта.

По-рано днес Калояна Налбантова преодоля квалификациите на единично, след като победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 за 55 минути.

Съперничката на Налбантова в първия кръг на основната схема ще бъде Амалия Шулц (Дания).

