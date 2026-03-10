ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 евро бонус Великден за най-бедните, 20 за тези ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22445747 www.24chasa.bg

Ас на "Дея" потегля към чужбина

Велизар Маджаров

2968
Ерион Байрами в акция Снимка: Startphoto.bg

Един от асовете на волейболния "Дея Спорт" Ерион Байрами ще играе през следващия сезон в чужбина.

23-годишният косовар, който с капитана Валентин Братоев са основни точконосители на бургазлии, направи силен сезон. Байрами е привлякъл вниманието на отбори от елита на Турция и Гърция и от Втора лига на Полша, с доста по-високи параметри на заплатата.

Високият 198 сантиметра посрещач,  който на моменти е използван и като диагонал вече е уведомил ръководството на "Дея", че си тръгва след края на сезона.

След консултации в София и Пловдив, засега отпада планираната операция на рамото на диагонала на "Дея" Георги Бъчваров. Младежкият национал до 22 години ще се лекува с други методи, но е твърдо аут за остатъка от редовния сезон и плейофите.

Ерион Байрами в акция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди