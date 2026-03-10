Ас на "Дея" потегля към чужбина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от асовете на волейболния "Дея Спорт" Ерион Байрами ще играе през следващия сезон в чужбина.

23-годишният косовар, който с капитана Валентин Братоев са основни точконосители на бургазлии, направи силен сезон. Байрами е привлякъл вниманието на отбори от елита на Турция и Гърция и от Втора лига на Полша, с доста по-високи параметри на заплатата.

Високият 198 сантиметра посрещач, който на моменти е използван и като диагонал вече е уведомил ръководството на "Дея", че си тръгва след края на сезона.

След консултации в София и Пловдив, засега отпада планираната операция на рамото на диагонала на "Дея" Георги Бъчваров. Младежкият национал до 22 години ще се лекува с други методи, но е твърдо аут за остатъка от редовния сезон и плейофите.