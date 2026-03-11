"Байерн" разтресе 6:1 Бергамо, кошмар за "Тотнъм" и чешки вратар в Мадрид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Байерн" може да се смята за четвъртфиналист в Шампионската лига, след като разтресе с 6:1 "Аталанта" насред Бергамо в първия осминафинал.

На италианска земя точни за германския гранд бяха Йосип Станишич (12), Майкъл Олисе (22, 64), Серж Гнабри (25), Николас Джаксън (52) и Джамал Мусиала (67). И това бе най-малкото, с което се отърваха клетите домакини, които не останаха капо след гол на Марио Пашалич (90+3).

Интересното е, че именно "Аталанта" отстрани в плейофите носещият напълно ненужно титула преследвач на "Байерн" в решената още преди старта си Бундеслига "Борусия" (Дортмунд) след 4:1 в Бергамо.

За баварците има и лоши новини от мача зарди контузиите на вратаря Йонас Урбих, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала.

"Атлетико" също на практика е в топ след 5:2 над 16-ия във Висшата лига на Англия "Тотнъм".

Мадрид се превърна в кошмар за чешкия вратар на гостите Антонин Кински, който направи своя дебют в Шампионската лига.

В 6-ата мин той бе виновен за откриващия гол на домакините. В 14-ата мин получи още едно попадения, но това не бе всичко. Почти веднага след това даде катастрофално грешен пас, за да стане резултатът 3:0 за испанския представител. В 17-ата мин дебютът на Кински приключи със смяна, отстъпвайки мястото си на титуляря Викарио.

След това резултатът бе 2:2 и съответно "Атлетико" би с 5:2.

За мадридчани точни бяха Маркос Йоренте (6), Антоан Гризман (14) Хулиан Алварес (15, 55) и Робин льо Норман (22).

Педро Поро (26) и Доминик Соланке (76) отсрамиха лондончани.

В друг първи осминафинал друг испански тим - "Барселона", избегна загуба с гол на Ламин Ямал от дузпа в 96-ата мин за 1:1 срещу "Нюкасъл". Харви Барнс се разписа за английските домакини в 86-ата мин.

Шампионът на Висшата лига "Ливърпул" пък падна 0:1 при гостуването си в Турция на "Галатасарай" след попадение на Марио Лемина още в 7-ата мин.

Реваншите са на 18 март.