Призовават ЦСКА да прати юноши в Разград

Все повече фенове на ЦСКА призовават Христо Янев да ползва втория или третия отбор при гостуването на “Лудогорец” в събота, за да бъде върнат жестът на Наско Сираков. Преди години “Левски” прати юношите срещу хегемона в родния футбол, след като Кирил Домусчиев предупреди, че има реална опасност ЦСКА да стане шампион. След това “сините” направиха и шпалир за титлата на разградчани.

Сегашната ситуация много напомня тогавашната, но жестовете на БФС са вече към друг отбор.

Ситуацията започна да се нагнетява още от мача със “Септември”, който ЦСКА загуби, след като Никола Попов отмени дузпа за “червените”. Според съдийската комисия, като се разгледали всички гледни точки от ВАР, се видяло, че нарушение няма. Гледните точки се оказаха една, като почти нямаше човек, който да е убеден в правотата на решението на съдиите.

Почти същата дузпа бе дадена за “Левски” в последната минута срещу “Локо” (Пд), за да може “сините” да спечелят. Сега обаче дори нямаше разглеждане от ВАР, а бе оставено решението на Димитър Димитров. Но дори дузпата да е била 100-процентова, пълен абсурд бе никой да не забележи как Кристиян Димитров души съперник при спряна игра на “Герена”. Но явно играчът на “Локо” не е губил съзнание, за да има нарушение на правилата.

След това дойде наказанието на Хуан Переа за червения картон, след като нападателят на “Левски” удари съперник при спряна игра, явно ядосан, че Светослав Вуцов пусна гол на “Лудогорец”. Това според вековния шеф на дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев заслужаваше само 1 мач наказание. В края на миналия сезон в двубоя срещу “Берое” националът на Косово Лумбард Делова по същия начин удари съперник без топка. Но тогава наказанието бе за цели 3 мача. Но ЦСКА бе загубил вече шансове в първенството. Явно обстоятелството, че в момента “Левски” е без нападатели след операцията на Мустафа Сангаре, е повлияло за лекото наказание на Переа, за да може той да играе срещу аутсайдера “Берое”.

БФС явно нещо крои и за гостуването на ЦСКА в Разград, след като сензационно назначи младока Любослав Любомиров за главен съдия на мача. Той бе АВАР на Мартин Марков на двубоя “Левски” - “Локо” (Пд). Марков пък ще заеме същата позиция като Любомиров в Разград, за да помага на Стоян Арсов. Появи се снимка на съдията, който се оказа част от отбора по футзал на “София-Запад”, една от най-скандалните фракции в агитката на “сините”, и дори е шампион на България за 2017 година.

Назначението на Любомиров означава, че в България явно никой не разчита на международните ни съдии.

Малко извинение е, че в четвъртък Георги Кабаков ще свири двубоя “Фиорентина” - “Ракув” от Лигата на конференциите. В този мач е зает и Радослав Гидженов, който ще е четвърти. ВАР са извадените от международната ранглиста Драгомир Драганов и Никола Попов. Има предостатъчно време Кабаков и Гидженов да се приберат за мача в събота между втория и четвъртия в класирането.

Друг дългогодишен международен съдия - Волен Чинков бе пратен на “оспорвания” двубой “Локо” (Пд) - “Септември”. Новите рефери, които получиха баджове на ФИФА - Венцислав Митрев и Мартин Великов, са съответно на “Спартак” (Вн) - ФК ЦСКА 1948 и “Ботев” (Пд) - “Ботев” (Вр). Християна Гутева пък получи наряд за “Черно море” - “Монтана”.

През този сезон Любомиров свири една от двете загуби на Христо Янев като наставник на ЦСКА - с 0:2 при гостуването на “Черно море” и равенството 1:1 на “Лудогорец” със “Спартак” (Вн) в Разград. Мачът в събота му е 9-и за шампионата, а има още два във Втора лига и един за купата на България.

По-запалени привърженици на ЦСКА призоваха БФС да връчи шампионската титла на вечния съперник, за да се спре с цирка в първенството веднъж завинаги. Първенецът да се определя предварително, за да спрат поне за малко скандалите. Останалите да играят за място в евротурнирите и отпадане.

Според слуховете титлата е била разпределена още по време на конгреса през миналата година срещу подкрепа за един от кандидатите.

