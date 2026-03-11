Бивш треньор на "Лудогорец" се връща в Украйна

Два дни след като бе уволнен от полския "Видзев" (Лодз), бившият треньор на "Лудогорец" Игор Йовичевич вече е в преговори с нов клуб, пише полският сайт weszlo.com.

Хърватинът е пред подпис с "Карпати" (Лвов), който се бори да остане в елитната лига на Украйна.

Това би било второто му завръщане в клуба. Той игра там към края на футболната си кариера, а след като приключи, остана на работа в клуба. В началото Йовичевич е водил втория състав на "Карпати" в момент, в който на първия отбор бяха начело българите Николай Костов, Недерчо Матушев и Веселин Бранимиров. На по-късни етапи хърватинът е бил старши треньор, както и спортен директор.