В Испания въвеждат система за автоматично отсъждане на засада

Първенството на Испания може да въведе технология за изцяло автоматично отсъждане на засада от следващия сезон. Поредната иновация във футбола беше обявена от президента на Ла Лига Хавиер Тебас, съобщава вестник "Марка".

"Системата за автоматично отсъждане на засади може да е готова за следващия сезон. В момента имаме полуавтоматична система, но не харесвам това, че е полуавтоматична. Новата технология включва инсталиране на чип в топката, одобрен от ФИФА, за да се открие момента на удара по топката. За тази цел стадионите трябва да имат инсталирана специална система за видеонаблюдение. Това ще елиминира нуждата от спиране на кадри. Одобрението не е получено и различните марки топки, използвани в първенствата, все още се разглеждат. Всичко това трябва да бъде договорено много подробно. Предстои ни едно от технологичните предизвикателства, които си поставяме за следващия сезон", коментира Хавиер Тебас.

При това положение страничните съдии в Ла Лига ще отговарят само за тъчовете и корнерите.