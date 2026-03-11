Адебайо изтри ЛеБрон от рекордите на "Маями Хийт", докосна Чембърлейн с 83 т.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Центърът на "Маями Хийт" Бам Адебайо докосна Уилт Чембърлейн при победата със 150:129 над "Вашингтон Уизърдс", като отбеляза 83 точки. Все пак рекордът от 100 точки в един мач на Чембърлейн оцеля, но Адебайо измести Кобе Брайънт от второто място във вечната ранглиста. Покойният ас на "Лейкърс" стигна до максимум 81 точки.

Адебайо завърши мача и с 9 борби, две отнети топки и два блокирани удара за 42 минути на терена.

Адебайо реализира 20 от 43 удара от игра, 7 от 22 опита за тройка и 36 от 43 наказателни удара. Предният му рекорд бе 41 точки в един мач.

Играчът на "Хийт" постави рекорд на НБА за наказателни удари - отбелязани и опитани. Той обнови клубните постижения за разултатност за една четвърт (31), полувреме (43) и един мач. Предният рекорд на "Маями" бе 61 точки на ЛеБрон Джеймс.

Адебайо стана 11-ия играч в историята на НБА със 70+ точки в един мач, първият през този сезон с 60+ и 12-ия с 50+ от началото на мачовете.