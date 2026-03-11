Бернардо Силва пред трансфер в "Ювентус"

"Ювентус" се стреми да подсили халфовата си линия преди началото на следващия сезон. Италианският гранд обмисля възможността да привлече Бернардо Силва от "Манчестър Сити" и Леон Горцка от "Байерн".
31-годишният португалски национал се смята за предпочитана опция. Силва печели между 7 и 8 милиона евро на сезон след данъци, но без бонусите. Ръководството на Ювентус вече е провело първи контакти с агентите на футболиста.
Бернардо Силва е обект на интерес и за "Интер", "Галатасарай", "Интер Маями" и "Бенфика".
Полузащитникът е в "Манчестър Сити" от 2017 година, а в родината си преди това носи екипа на "Бенфика".