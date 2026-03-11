Бернардо Силва пред трансфер в "Ювентус"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ювентус" се стреми да подсили халфовата си линия преди началото на следващия сезон. Италианският гранд обмисля възможността да привлече Бернардо Силва от "Манчестър Сити" и Леон Горцка от "Байерн".

31-годишният португалски национал се смята за предпочитана опция. Силва печели между 7 и 8 милиона евро на сезон след данъци, но без бонусите. Ръководството на Ювентус вече е провело първи контакти с агентите на футболиста.

Бернардо Силва е обект на интерес и за "Интер", "Галатасарай", "Интер Маями" и "Бенфика".

Полузащитникът е в "Манчестър Сити" от 2017 година, а в родината си преди това носи екипа на "Бенфика".