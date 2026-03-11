ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Анна Кръстева: От Радев се очаква нещо разли...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22446673 www.24chasa.bg

Бернардо Силва пред трансфер в "Ювентус"

1016
Бернардо Силва вече е на възраст и далеч от най-добрите си години.

"Ювентус" се стреми да подсили халфовата си линия преди началото на следващия сезон. Италианският гранд обмисля възможността да привлече Бернардо Силва от "Манчестър Сити" и Леон Горцка от "Байерн".

31-годишният португалски национал се смята за предпочитана опция. Силва печели между 7 и 8 милиона евро на сезон след данъци, но без бонусите. Ръководството на Ювентус вече е провело първи контакти с агентите на футболиста.

Бернардо Силва е обект на интерес и за "Интер", "Галатасарай", "Интер Маями" и "Бенфика".

Полузащитникът е в "Манчестър Сити" от 2017 година, а в родината си преди това носи екипа на "Бенфика".

Бернардо Силва вече е на възраст и далеч от най-добрите си години.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание