Селекционерът на САЩ е вариант за треньор на "Реал"

"Реал" е включил Маурисио Почетино сред кандидатите си за заместник на старши треньора Алваро Арбелоа от лятото, твърди ESPN. Аржентинецът е един от треньорите, високо ценени от президента Флорентино Перес.

Почетино е селекционер на националния отбор на САЩ от септември 2024 г. Преди това е ръководил "Челси", ПСЖ, "Тотнъм", "Саутхемптън" и "Еспаньол".

Временният наставник Арбелоа губи подкрепата на играчите на "Реал" след слаба серия от резултати. Той беше назначен за старши треньор през януари 2026 г. след напускането на Шаби Алонсо.