Босът на ФИФА: Тръмп потвърди, че Иран със сигурност може да участва на световното

Президентът на ФИФА Джани Инфантино Кадър: Washington Post/ Youtube

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп .

"Обсъдихме подготовката за предстоящото световно първенство по футбол и нарастващото очакване за турнира, който е само след 93 дни. Обсъдихме и настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският национален отбор се класира за финалите. По време на разговора ни президентът Тръмп повтори, че иранският отбор със сигурност има право да участва в турнира в САЩ", написа Инфантино в социалните мрежи.

"Сега, повече от всякога, всички ние се нуждаем от събитие като световното първенство по футбол, което може да обедини хората. Искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му - това за пореден път доказва, че футболът обединява света", цитира ФИФА думите на Инфантино в социалните мрежи.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

