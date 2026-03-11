Класът на Малена Замфирова: Изпращаме ти много сила, смелост и положителна енергия, бързо и пълно възстановяване!

Съучениците на Малена Замфирова подкрепиха пострадалата ни сноубордистка с мил видеопоздрав в социалните мрежи.

Те изобразиха името ѝ с телата си в двора на училището и написаха: "11Д клас и цялата общност на НПМГ са до теб и те подкрепят в този труден момент. Изпращаме ти много сила, смелост и положителна енергия с пожелание за бързо и пълно възстановяване! Този видеопоздрав е от всички нас – усмихни се и знай, че всеки ден мислим за теб и сме до теб. Очакваме с нетърпение скоро отново да те видим при нас – усмихната, силна и готова за нови успехи!" Съучениците на Малена изобразиха името ѝ с телата си в двора на училището Кадър: Фейсбук/ Национална природо-математическа гимназия "Акад.Любомир Чакалов" (official)

Малена пострада тежко на 3 март, след като турист се заби в нея на писта в Чехия по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин.

Надеждата ни в сноуборда бе транспортирана в клиника в австрийския град Грац. Впоследствие тя претърпя сложна операция, продължила повече от шест часа.

Операцията е отнела значително време заради реставрацията на раздробената бедрена кост на 16-годишната спортистка. Хирурзите са фиксирали таза и са премахнали външните фиксатори, които стабилизираха костите до момента. Според главния хирург на клиниката интервенцията е преминала много добре.

Малена ще бъде подложена на допълнителна хирургична процедура в областта на рамото.