Пращаме двама спринтьори на световното в зала

България ще бъде представена за първи път от двама спринтьори на 60 м на световно първенство по лека атлетика в зала. Високите стандарти за

шампионата в Торун, Полша (20-22 март) покриха рекордьорът ни на 60 м Христо Илиев и вторият ни по сила спринтьор Никола Караманолов.

За първи път България е имала спринтьор на 60 м на световно през 1987 г в Индианаполис, САЩ – Валентин Атанасов, а Караманолев участва на това в Нанджин (Китай) преди 2 години.

С покрити стандарти за Торун са и атлет №1 и рекордьор на скок на дължина Божидар Саръбоюков, който е начело и в световната ранглиста, и шампионката ни в тройния скок Александра

Начева.

За първи път от 2018 г страната ни ще участва на световно в зала с толкова голям отбор.

„Изключително високо оценявам факта, че България ще бъде представена от четирима атлети на световното първенство в зала в Торун, заяви Георги

Павлов, президент на БФЛА. - Това е не само най-големият ни отбор за шампионат на планетата на закрито от осем години насам, но и ясен знак

за нивото, което българската атлетика поддържа в условията на все по-висока международна конкуренция, коментира президентът на БФЛА Георги

Павлов. - С всяка изминала година покриването на нормативите и извоюването на право на участие на световно първенство става все по-трудно. Именно затова присъствието на четирима наши състезатели е

сериозно постижение и резултат от целенасочената работа на атлетите, техните треньори и клубовете. Особено радващ е фактът, че имаме двама

български спринтьори на 60 метра. Това постижение идва вследствие на голямата вътрешна конкуренция в мъжкия ни спринт в момента. Пожелавам успех на всички наши състезатели в Торун и вярвам, че ще успеят да реализират потенциала си на световната сцена".