Нова контузия разплака канадец от "Байерн"

Рускиня спря Лиа Каратанчева в Анталия

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Тенисистката ни Лиа Каратанчева допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира на клей от категория WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от пресявките, загуби от рускинята Алина Чараева с 2:6, 4:6 за 87 минути на корта.

Каратанчева допусна два пробива в първия сет и още един във втория, отпадайки от надпреварата.

По-късно днес тя и Каролине Вернер (Германия) ще играят на двойки срещу Аранча Рус (Нидерландия) и Карол Моне (Франция).

Диа Евтимова и Селина Атай (Турция), които участват с "уайлд кард", срещат Мария Козирева (Русия) и Ирина Шиманович (Беларус).

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание