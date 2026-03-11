ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова контузия разплака канадец от "Байерн"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22448543 www.24chasa.bg

Бразилец измъчи Синер, но италианецът е на 1/4-финал в Индиън Уелс

2428
Яник Синер Снимка: Ройтерс

№2 в тениса Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс след трудна победа със 7:6 (6), 7:6 (4) над бразилеца Жоао Фонеска.

Италианецът изглеждаше готов да затвори мача при 5:2 във втория сет, но 19-годишният Фонсека направи късен обрат, за да предизвика тайбрек.

В него младокът имаше 3 възможности да го затвори, но не успя. 

В четвъртфиналите Синер ще срещне американеца Лърнър Тиен, който се наложи над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 4:6, 6:1, 7:6 (4).

Яник Синер Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание