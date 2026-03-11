Бразилец измъчи Синер, но италианецът е на 1/4-финал в Индиън Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

№2 в тениса Яник Синер се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс след трудна победа със 7:6 (6), 7:6 (4) над бразилеца Жоао Фонеска.

Италианецът изглеждаше готов да затвори мача при 5:2 във втория сет, но 19-годишният Фонсека направи късен обрат, за да предизвика тайбрек.

В него младокът имаше 3 възможности да го затвори, но не успя.

В четвъртфиналите Синер ще срещне американеца Лърнър Тиен, който се наложи над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 4:6, 6:1, 7:6 (4).