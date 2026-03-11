ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на детето, ударено от моторна шейна: Ако н...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22448764 www.24chasa.bg

Нова контузия разплака канадец от "Байерн"

3816
Треньорът Венсан Компани успокоява Алфонсо Дейвис. Снимка: Ройтерс

Защитникът на "Байерн" Алфонсо Дейвис напусна терена в мача с "Аталанта" (6:1 за баварците в първия осминафинал от Шампионската лига), облян в сълзи, след като получи поредната си контузия.

Канадецът точно се бе върнал в игра след възстановяване от скъсано мускулно влакно, като смени Конрад Лаймер на почивката.

След само 21 минути обаче се свлече на игрището. Все още не се ясни причините за контузията. Кариерата на Дейвис е съпътствана от контузии, като той пропусна вече половината от настоящия сезон заради скъсана кръстна връзка.

Треньорът Венсан Компани успокоява Алфонсо Дейвис. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание