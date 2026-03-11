Нова контузия разплака канадец от "Байерн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Байерн" Алфонсо Дейвис напусна терена в мача с "Аталанта" (6:1 за баварците в първия осминафинал от Шампионската лига), облян в сълзи, след като получи поредната си контузия.

Канадецът точно се бе върнал в игра след възстановяване от скъсано мускулно влакно, като смени Конрад Лаймер на почивката.

След само 21 минути обаче се свлече на игрището. Все още не се ясни причините за контузията. Кариерата на Дейвис е съпътствана от контузии, като той пропусна вече половината от настоящия сезон заради скъсана кръстна връзка.