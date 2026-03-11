Шмайхел обвини треньора на "Тотнъм", че е съсипал кариерата на чешкия вратар Кински

Легендарният датски вратар Петер Шмайхел обяви, че треньорът на "Тотнъм" Игор Тудор е съсипал кариерата на 22-годишния Антонин Кински.

Хърватинът пусна чешкия страж за първи път титуляр в Шампионската лига, а той направи 2 ужасяващи грешки при 2:5 от "Атлетико" в Мадрид в първи осминафинал от Шампионската лига. След това го смени в 17-ата мин.

В коментара си за телевизия CBS в САЩ Шмайхел каза, че така не се прави с хора на тази позиция. „Този случай ще има отражение върху цялата му последваща кариера. Подобно действие е разрушаващо самочувствието и аз никога не съм виждал такова нещо на терена. Трябваше да го остави на терена поне до почивката", натърти датчанинът.

„В моята 15-годишна кариера никога преди не съм правил такова нещо. Беше необходимо, за да се запази човекът, за да се запази отборът. Но няма какво да се коментира повече. Ще видим по-нататък какво ще стане.

Тони е много добър вратар за мен и аз му го казах след мача, но за съжаление това се случи. Извини се за отбора. Отборът е с него. Аз също. Говорих с него, той разбра защо трябва да излезе. Така че, както казах преди, той е много добър вратар. Всички сме заедно. Не става въпрос за конкретен футболист, просто е трябвало да се случи", коментира пък Тудор.