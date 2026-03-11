ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на детето, ударено от моторна шейна: Ако н...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22449040 www.24chasa.bg

Капитанът Магдалена Малеева разочарована от отказ на състезателки да играят за България

5432
Магдалена Малеева

Капитанът на женския национален отбор по тенис на България за „Били Джийн Кинг Къп" Магдалена Малеева обяви състава за предстоящото издание на световното, което ще се състои  в Баня Лука, Босна и Херцеговина, между 6 и 12 април.

Българският тим ще бъде поставен под номер две във втора група на Евро-африканската зона на турнира. В нея поставен под номер едно е отборът на Австрия, а останалите участници включват този на домакините, Кипър, Египет, Гърция, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка.

Жребият е на 5 април, а българският отбор ще започне подготовката си на 30 март с лагер.

Състав на България за „Били Джийн Кинг Къп": Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева.

Виктория Томова няма да участва за пореден път, а освен нея и Лиа Каратанчева също е отказала, защото се бори за първо класиране за квалификации в турнирите от „Големият шлем".

„Разочарованието ми е голямо, наистина направихме всичко възможно. Това, че имат да защитават точки и турнири, за мен не е причина да не играят във „Фед Къп" („Били Джийн Кинг Къп"). По това време няма други турнири, а това са едни страхотни мачове за тренировка. Лиа е страхотно момиче и си прекарахме много добре последните две години, въпреки че не се изкачихме. Не съм съгласна с решението им, но нямам избор, освен да го приема. Вики още дори в самото писмо каза, че няма желание, но тя последните години не е имала желание да играе, така че това не ни учуди", каза Магдалена Малеева на пресконференция в София.

Съставите ще се борят за промоция в първа група на Евро-африканската зона. 

„Ние ще си заслужим изкачването, ако си спечелим мачовете. За съжаление, последните две години не успяваме и винаги сме на ръба. Това желание да изградим един сплотен отбор много ми се искаше да се случи, работили сме за това. Всички се разбираме и сме добре, но по някакви причини няма да отидем с най-силния отбор", добави бившата №4 в света.

„Нашите основни цели са първо да изградим един млад отбор по примера, който взимаме от мъжкия национален отбор. Видяхме, че тази формула е успешна и ще заложим основно на нашите млади състезателки. Средната възраст е 20 години и шест месеца. Искаме да се опитаме максимално да сплотим отбора и да може той да бъде надграждан, за да се върнем отново в първа група, защото заслужаваме да сме там", заяви помощник-треньорът на националния отбор за жени Михаил Атанасов.

Магдалена Малеева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание