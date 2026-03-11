ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йосуа Кимих не повтори грешката на Серхио Рамос

Йосуа Кимих Снимка: Ройтерс

Капитанът на "Байерн" Йосуа Кимих, който заедно с Майкъл Олисе явно нарочно си изкара жълт картон при 6:1 над "Аталанта" в Бергамо в първи осминафинал от Шампионската лига, не повтори грешката на Серхио Рамос отпреди 6 г.

Това защитникът на "Реал" си призна, че целенасочено си и изпросил наказание, за да го изтърпи в реванша от същата фаза срещу "Аякс". Това стана при 1:2 от Амстердам.

Заради откровеността си Рамос получи 2 мача наказание. На всичкото отгоре ходът се оказа ненужен, защото "Аякс" елиминира "Реал".

„Обикновено съм човек, който иска да играе всеки мач. Не съм си изкарал умишлено картона", обяви Кимих, който се забави с изпълнение на пряк свободен удар.

