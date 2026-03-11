В "Левски" оптимисти за нова победа срещу ЦСКА

Треньорът на волейболните шампиони от "Левски" Николай Желязков говори преди днешното дерби с ЦСКА, което е тази вечер в зала "Христо Ботев".

"Има настроение в отбора, очакваме с нетърпение мача. Очаква ни тежка среща с класен състав. Логично е залата да е пълна с фенове, да има атмосфера на голям мач, което със сигурност е бонус за такъв тип срещи.

Срещата ще бъде сложна за нас, но ние имаме нашите силни волейболни страни, за да се опитаме да надделеем. Не мога да кажа кой ще е победителят, защото и двата отбора имат много качествени и стойностни състезатели, но ние имаме достатъчно аргументи, за да сме оптимисти", смята Желязков.

В зала "Христо Ботев" няма да се допуска агитка на "Левски" заради договорката между двата клуба и по съображения за сигурност. "Сините" са в серия от 11 победи срещу ЦСКА.

"Червените" спечелиха за последно през февруари 2022 г.