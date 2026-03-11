Григор Димитров: В тениса не сме примадони

Григор Димитров и други от най-добрите играчи в света участваха в специално видео, с което се опитаха да обяснят, че елитните тенисисти не са някакви разглезени суперзвезди, които живеят в различен свят от този на феновете.

“Хората смятат, че ние от тениса сме отбор от примадони. Всеки може да ни нарича така, както си иска”, казва Димитров, докато се разхожда по тревата край кортовете в Индиън Уелс.

Освен бившия №3 в ранглистата в клипа говорят също Джесика Пегула, Жасмин Паолини, Мария Сакари, Карлос Алкарас, Яник Синер, Каспер Рууд, Лърнър Тиен, Матео Беретини и Тейлър Фриц. Репликите им са различни, но смисълът е, че тенисистите почти нямат свободно време заради непрекъснатите пътувания и тренировки, а всъщност не мислят единствено за пари, а са хора като всички останали и правят обикновени неща на обикновени места.

